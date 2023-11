Acesso à CNH Digital está disponível em até 2h após renovação

O Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) fez melhorias no sistema de envio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Antes, após a renovação, o condutor tinha que esperar até sete dias úteis para ter acesso ao documento, agora, a CNH Digital estará disponível em até duas horas e o envio físico será feito em até um dia útil, para a residência do condutor.

A mudança começou a valer em 30 de outubro de 2023, e foi uma iniciativa do Detran para agilizar a entrega da habilitação. Os motoristas que residem em Três Lagoas, Dourados e Corumbá já podem acessar essa facilidade. Segundo dados da Diretoria de Habilitação do Detran, cerca de 500 CNHs são enviadas todos os dias para esses municípios.

Para garantir que a entrega seja feita em um dia útil é necessário que o condutor esteja com o cadastro atualizado no site do Detran. Vale ressaltar que após a terceira tentativa de entrega sem sucesso, um aviso será deixado na residência, informando a data limite e agência dos correios onde a CNH poderá ser retirada, após este prazo, o documento é devolvido à agência do Detran do município.

