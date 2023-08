Acidente entre caminhão e carro mata três pessoas na MS-112

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão tri-trem, ocorrido na manhã de quinta-feira (10), na MS-112, cerca de 90 km de Três Lagoas.

De acordo com as informações do 5°Grupamento do Corpo de Bombeiros, o carro de passeio, que seguia no sentido Três Lagoas, teria tentado ultrapassar uma carreta quando colidiu frontalmente contra um caminhão que transportava materiais de construção.

Morreram no acidente, Marilda Dias Neto Arikawa (59), moradora em Inocência, Marcos Mariano de Jesus (47) e Márcio Fonseca da Silva (45), os dois últimos moradores de Três Lagoas.

Ainda de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, com a força do impacto, o caminhão saiu da pista, tombando e matando dois passageiros no local. As três vítimas estavam presas as ferragens e foi necessária até uma pá carregadeira para poder desvirar o caminhão para gera acesso as vítimas.

Após a liberação da equipe da perícia, foi realizada a retirada dos corpos das ferragens, e o local foi entregue a PRE (Polícia Militar Rodoviária), que esteve presente no local.