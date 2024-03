Acidente entre carro e moto em cruzamento deixa uma pessoa ferida

Um grave acidente envolvendo uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida, no final da tarde desta quarta-feira (6), na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no cruzamento com a rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha, região norte de Três Lagoas.

A vítima é um motociclista, que seguia no sentido bairro Alvorada-Centro, e acabou atingindo um carro. A motorista do automóvel, teria saído da rua Marcílio Dias e acessado a Coronel João Gonçalves de Oliveira, em direção a avenida Ranulpho Marques Leal. A condutora relatou que não teria visto a moto, que estava na preferencial da via.

Conforme o relato, o motociclista não teria conseguido parar a tempo e bateu na lateral do carro. Com o impacto, a vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda. Um policial da 3ª Delegacia de Polícia Civil, percorria a região no momento do acidente e prestou os primeiros socorros até a chegada da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motociclista foi levado ao Hospital Auxiliadora.