Acidente entre moto e duas bicicletas termina em confusão e prisão

Um acidente de trânsito envolvendo duas bicicletas e uma moto, deixou um motociclista de 44 anos, ferido e quase terminou em briga na noite deste sábado (4), na avenida Dr Eloy Chaves, bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

Às 18:20, deste sábado, o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram chamados para atender um atropelamento. Ao chegarem no local, os socorristas do Samu, encontraram um homem de 44 anos, caído ao solo e desacordado.

Durante o trabalho de socorro ao homem de 44 anos, que estaria desacordado ao solo, familiares dele, passaram a discutir com dois homens, um de 29 anos, e outro de 42 anos, que estariam em bicicletas e que estariam sendo acusados de ter causado o acidente.

Para os policiais militares, os dois homens disseram que seguiam pela travessa Felipe Nero Monteiro, no sentido avenida Eloy Chaves. Ao tentarem atravessar a avenida, para seguirem sentido centro, as duas bicicletas teriam se enroscado e nesse momento, o motociclista teria colidido na roda traseira de uma das bicicletas, sofrendo uma queda e permanecendo desacordado até a chegada do Samu.

Durante o atendimento dos socorristas, a vítima teria acordado e os militares foram coletar informações com o motociclista de 44 anos. Dentro da ambulância, os militares teriam sentido odor de bebida alcoólica, durante a fala do motociclista, que ao ser questionado se havia ingerido bebidas alcoólicas, o mesmo teria confirmado.

Após o motociclista de 44 anos, confirmar que havia bebido bebidas alcoólicas, foi dada voz de prisão ao mesmo por conduzir veículo automotor, sob influência de álcool. Devido o mesmo precisar de atendimento médico, foi feito o transporte até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para observação médica e ficou acompanhado por escolta policial, até que fosse dada a alta médica, para que o motociclista fosse levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).