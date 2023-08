Acidente na MS-112 deixa duas pessoas feridas e uma morta

Uma colisão entre duas carretas no KM 142 da MS-112 entre Cassilândia e Inocência, resultou em uma pessoa morta e deixou duas feridas, o acidente aconteceu na manhã de sábado (05). Após a batida acabou causando um incêndio entre os veículos envolvidos.

De acordo com as informações obtidas no local, um dos veículos seguia sentido Inocência/Cassilândia por volta da 6h da manhã, quando outra carreta, que estava no mesmo sentido, tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou colidindo com um caminhão que estava no sentido oposto.

As equipes da Polícia Militar Rodoviária e Civil de Cassilândia foram acionadas, além da Perícia Técnica. O trecho foi interditado nos dois sentidos devido a gravidade do acidente. A vítima fatal, estava no veículo que seguia no sentido Cassilândia/Inocência.