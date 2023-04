Acidentes e aumento de carretas reforçam necessidade de concessão da BR-262

De janeiro até agora, 40 acidentes de trânsito foram registrados na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. Um deles ocorreu nesta semana, no quilometro 19, onde duas carretas colidiram frontalmente. Um dos motoristas tentou fazer a ultrapassagem e não teve sucesso, ocasionando a batida violenta com outra carreta. Um dos veículos ficou praticamente destruído e o motorista preso às ferragens. Apesar da gravidade do acidente, os motoristas não sofreram lesões graves e foram encaminhados ao Hospital Auxiliadora.



Dos 40 acidentes nesse trecho da rodovia, que liga a Capital Nacional da Celulose a Capital de Mato Grosso do Sul, 10 pessoas sofreram ferimentos graves e duas morreram. Somente em 2022, a Polícia Rodoviária Federal registrou 107 acidentes nesse trecho da BR-262, resultando na morte de 16 pessoas e 71 feriadas.



Diante do número de acidentes e da quantidade de carretas que trafegam pela rodovia, o governador Eduardo Riedel solicitou ao Governo Federal a duplicação desta rodovia. Caso a União não tenha esse interesse, o governador já pediu a cessão deste trecho, que está em território estadual, para que o Governo do Estado inicie o processo de concessão de rodovias para a iniciativa privada, como ocorreu no mês passado com trechos da BR-158, BR-436 e MS-112 na região do Bolsão.



A reivindicação do Governo do Estado deve-se ao aumento no número de veículos de cargas transitando pela BR-262. A preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai demandar mais caminhões carregados de celulose transitando pela rodovia. A estimativa é que a fábrica da Suzano produza de 4 a 5 milhões de toneladas por ano, que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo.



O desempenho crescente da produção agropecuária, aliado ao aumento na movimentação de veículos de transporte de carga e a inexistência de outros modais logísticos para o escoamento de grãos, minério, celulose, além de outros produtos, são causas dos gargalos de escoamento da produção, apontados no estudo técnico elaborado pela Empresa de Planejamento e Logística do Ministério da Infraestrutura (Minfra) no trecho de 320 km da BR-262, que liga Campo Grande a Três Lagoas, os quais reforçam as solicitações do Governo do Estado sobre a necessidade urgente de concessão da rodovia.



A evolução do setor florestal e da agroindústria do Estado passa pelos investimentos em logística, entre eles, os modais rodoviário, hidroviário e ferroviário. E são essas as prioridades que o Governo do Estado está tratando com o Governo Federal.