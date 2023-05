Ações da Semana do Meio Ambiente começam na próxima quarta-feira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) da Prefeitura de Três Lagoas, realiza entre o dia 31 de maio a 06 de junho ações alusivas à Semana do Meio Ambiente com foco em conscientização e alerta sobre a preservação da natureza.

Na quarta-feira (31 de maio), haverá uma visita técnica na Cooperativa Arara Azul com os alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) com objetivo de mostrar o processo de triagem para a reciclagem de materiais provenientes da coleta seletiva realizada pelo Município e pela própria cooperativa.

Já no dia 1º de junho, quinta-feira, acontece a tenda de Educação Ambiental na Escola Municipal “Olyntho Mancini” nos dois períodos. Nesta ação, os alunos terão informações sobre a importância da preservação ambiental, reciclagem, compostagem, criação de abelhas e como promover cuidados relacionados à fauna e flora em geral.

No dia 02 de junho (sexta-feira), a agenda começa às 08h na Lagoa Maior, onde a Semea, em parceria com outras Secretarias Municipais e das empresas Metalfrio e Financial Ambiental, promoverá um grande evento alusivo à Semana do Meio Ambiente.

Aberto à toda população, haverá exposição de feira ecológica, coleta de recicláveis, exposição de fotografias, animais taxidermizados, exposição sobre biodiversidades, criação de abelhas nativas, doação de mudas, microchipagem de animais, impressões 3D, pintura facial, brinquedos infláveis e muito mais.

A abertura fica por conta da apresentação musical do núcleo de música da Diretoria de Cultura da Semec e a participação dos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CRASE Coração de Mãe em parceria com o CRETL/Petrobrás.

Na segunda-feira (05) a agenda continua com uma nova apresentação da tenda de Educação Ambiental na Escola Municipal “Ramez Tebet” se iniciando às 08h e às 14h.

Já na terça-feira (06), às 19h tem palestra sobre “Licenciamento Ambiental na Prática” voltada para empreendedores, comerciantes e escritório de contabilidade. O evento será na sede do SEBRAE, localizado à R. Zuleide Pérez Tabox, 826 – Centro.