Ações de conscientização serão realizadas para proteger crianças e adolescentes durante Carnatrês

Com a chegada do carnaval, a época mais festiva e repleta de diversão do ano, é essencial lembrar-se dos cuidados e da segurança, especialmente em relação às crianças e adolescentes, público mais vulnerável nesse período. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), está se mobilizando para promover diversas ações com o objetivo de garantir um carnaval seguro para todos.

O foco principal dessas iniciativas é conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir e denunciar possíveis casos de violação de direitos da população infanto-juvenil durante esse período de grande movimentação turística.

A mobilização abordará o enfrentamento a diversas violações, incluindo violência sexual, maus tratos e negligência. Em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), a campanha de erradicação do trabalho infantil também será destacada. A ação ressalta o Disque 100 como o principal canal de recebimento de denúncias sobre violações de direitos humanos do Governo Federal, além dos conselhos tutelares.

No dia 9 de fevereiro, será realizada uma blitz educativa nos horários das 8h30 às 9h30, em frente à NOB, local onde será realizado o Carnatrês, e das 14:30 às 15:30, em frente à Lagoa Maior, próximo à antiga biblioteca municipal.

No dia 10, às 8h, ocorrerá uma panfletagem na Feira Central Turística, abordando a ação “Não Desvie o Olhar”, com a entrega de brindes.

Durante os dias 10 e 11, nos períodos noturnos das festividades de carnaval, haverá orientações aos trabalhadores das barracas da festa, em conjunto com a equipe do serviço de abordagem social.

De acordo com a SMAS, essas ações visam criar um ambiente mais seguro e protegido para as crianças e adolescentes, promovendo a conscientização de toda a comunidade durante a celebração festiva.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas