Ações especiais realizadas em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

Dia 19 de agosto é instituído como o dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua e, para reforçar os serviços ofertados no município e os direitos garantidos a este público, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Três Lagoas, por meio do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) organizou uma programação para toda a semana, em alusão a esta causa.

As ações iniciaram segunda-feira (14), com a roda de conversa entre servidores e usuários do Centro Pop e Acolhimento Pop sobre a data. Após o café da manhã, o assunto foi abordado com os presentes e foram exibidos vídeos informativos.

Na terça-feira (15), foi a vez da equipe do Consultório de Rua incluir esta conscientização durante os atendimentos médicos e odontológicos. A ação contou com roda de capoeira, em parceria com a Sejuvel, e foi oferecido um café da manhã especial.

Nesta quarta-feira (16), tem uma sessão de cinema no Centro Pop, com o filme “À Procura da Felicidade”, um drama baseado em fatos, que conta a história de superação de Chris Gardner (Will Smith) e seu filho, que durante uma fase difícil moraram em abrigos e refúgios.

Na quinta-feira (17), às 9h, a programação incentivará a prática de exercícios físicos com aula especial, também em parceria com a SejuveL.

Na sexta (18), a partir das 8h, os usuários do Centro Pop receberão orientações sobre autocuidado e beleza, tendo corte de cabelo e barba gratuitos, por meio da parceria de cabeleireiros voluntários.

Finalizando a programação, a equipe realizará uma panfletagem na Feira Central, a partir das 7h30 de sábado (19), para divulgar os serviços do Centro Pop, tendo também a presença do Consultório de Rua.