Acusado de matar a namorada com tiro na cabeça vai a julgamento em Água Clara

Marcos Fernando Martins vai ao banco dos réus nesta quarta-feira (29), pelo crime de feminicídio, que aconteceu no dia 25 de março de 2020, em Água Clara.

O homem matou a namorada, Euzébia Clara Leite Pereira, de 26 anos, por não aceitar o fim do relacionamento, no dia do crime Marcos encostou na testa da jovem a arma de fogo e atirou. Ele tentou fugir, mas foi preso em flagrante em um bairro de Campo Grande.

Quanto ao crime, a Polícia Civil esclarece que testemunhas foram ouvidas e realizada a perícia criminal no local dos fatos e necroscópica, diligências essas que indicaram torpeza e recurso que dificultou a defesa da vítima, convivente do autor há dois anos e que teve a vida ceifada com emprego de um disparo de arma de fogo na cabeça.

O suspeito alegou insanidade mental, mas de acordo com a decisão da juíza Camila de Melo Mattioli Pereira, de Água Clara, foi instaurado o incidente de insanidade mental e também feita a perícia médica.

No entanto, o réu impugnou o laudo apresentado e requereu nova perícia. Segundo a juíza, tal laudo concluiu que Marcos tem transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool.