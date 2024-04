Acusado de violência doméstica é preso armado em Água Clara

Um homem, de 26 anos, acusado de violência doméstica foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (9), no município de Água Clara.

Após denúncia anônima, a polícia localizou o homem andando pelas ruas do Centro de Água Clara, com um revólver de calibre .357, com três munições intactas, na cintura.

O suspeito tem passagem criminal por violência doméstica. Após ser revistado, o homem foi preso por de porte irregular de arma de fogo. A arma foi apreendida para se registrada no processo judicial.