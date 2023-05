Acusados de matar jovem e esconder corpo em tapete enfrentam júri

Os acusados de envolvimento na morte de jovem David Almeida vão enfrentar júri popular nesta quarta-feira (10) às 8h30 no Fórum de Três Lagoas. O crime aconteceu em julho de 2017 e três homens foram apontados como autores do assassinato.

O crime brutal e cruel chocou os moradores de Três Lagoas pela forma como foi encontrado o corpo. Ele estava enrolado em um tapete e um edredom, em um terreno baldio no Jardim das Violetas. Na época do crime algumas pessoas viram o tapete e foram até lá para pegar o produto, que supostamente estava jogado no terreno. Porém, ficaram assustados quando se depararam com o corpo do jovem.

A vítima morava no bairro Vila Verde, e de acordo com as informações, apresentava ferimentos na cabeça e no pescoço. O jovem teria sido degolado.

David Almeida de Oliveira tinha passagem por tráfico de drogas, roubo, furto e receptação.

