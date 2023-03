Adolescente autor de furtos de veículos é apreendido com chave especial no Paranapungá

Adolescente autor de furtos e com mandado de busca e apreensão é apreendido com chave micha, utilizada para prática de furtos de veículos. Ele foi apreendido final da tarde de sexta-feira (17), no Jardim Paranapungá, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do Getam (Grupamento Tático Motorizado), do 2°Batalhão de Polícia Militar realizava fiscalização na rua Antônio Estevam Leal quando abordaram o adolescente. Em consulta no sistema policial consta um mandado de busca e apreensão em seu desfavor pelo crime de furto.

O jovem foi encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.