Adolescente denuncia próprio pai por tentativa de estupro

Um homem foi preso sob acusação de abuso sexual de vulnerável, na manhã de quinta-feira (2), depois de sua filha, uma adolescente, de 16 anos, chamar a Polícia Militar em uma residência, localizada na área Central de Três Lagoas.

Por volta das 11 horas, os oficiais da Polícia Militar receberam um chamado no Centro, vindo da adolescente, que relatou ter sido vítima de uma tentativa de estupro, por parte de seu próprio pai, durante a noite anterior.

Continue Lendo...

Segundo o depoimento da jovem, ela costuma dividir a mesma cama com o pai, mas em posições opostas. Conforme sua narrativa, ela foi dormir vestida, como de costume, mas durante a madrugada acordou sem roupa e com o pai nu sobre ela, tentando fazer relações sexuais sem o consentimento da jovem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sentindo-se desesperada, a adolescente tentou pegar o celular para chamar a Polícia Militar, mas o suspeito teria impedido que ela fizesse isso ao retirar o aparelho de suas mãos. Após alguns minutos, a vítima conseguiu fugir de casa e procurou abrigo na residência de um amigo, onde passou a noite. Ao amanhecer, ela conseguiu um celular emprestado e contatou a PM.

Uma viatura de Rádio Patrulha foi enviada ao local onde a jovem estava escondida, e os policiais conduziram uma conversa com a vítima, que detalhou o ocorrido, identificando seu pai como suspeito da tentativa de estupro. Os militares, então, dirigiram-se à residência do pai e o encontraram no local.

Após uma conversa com o mesmo e a chegada do Conselho Tutelar, os policiais efetuaram a prisão do suspeito, que foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado pelo crime de estupro de vulnerável.