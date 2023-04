Adolescente é apreendido após fazer publicações na internet e aterrorizar pais e alunos

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil suspeito de aterrorizar pais, alunos e professores, no município de Água Clara. Ele foi apreendido no bairro Jardim Novo Horizonte, nesta quinta-feira (13), em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente fez uma postagem de um perfil anônimo criado em uma rede social, na terça-feira (11), e começou a causar pânico nos moradores da cidade. Várias pessoas entraram em contato com a polícia para registrar a denúncia.

De imediato, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, com o apoio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), iniciou diligências para identificar o autor da postagem. No dia seguinte, em menos de 24 horas após a publicação, o menor já estava identificado. E a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e de mandado de apreensão do adolescente.

Dentre os itens apreendidos na residência do adolescente, constam um relógio e um cordão dourado que apareceram no print da postagem, além de uma máscara comumente utilizada na prática de crimes.

O menor foi conduzido à delegacia de polícia para as providências legais.