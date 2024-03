Adolescente é apreendido após ser identificado como suspeito de diversos roubos em Três Lagoas

Os policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil apreenderam um adolescente, de 17 anos, por volta das 16h, dessa segunda-feira (18), suspeito de realizar diversos roubos na cidade. Durante a operação, foi recuperado um notebook que estava em posse do mesmo.

Os investigadores identificaram o adolescente como suspeito de um roubo ocorrido no dia 11 deste mês. Na ocasião, a vítima foi abordada por uma dupla armada próximo ao Cristo, na região do bairro Jardim Alvorada, e teve a bicicleta elétrica e notebook roubados.

Após intensa investigação, os policiais localizaram o adolescente, que já possuía registros de atos infracionais relacionados a furtos de motos e outros delitos. Com ele, foi encontrado o notebook da vítima.

Na delegacia, o adolescente confessou o ato infracional. Ele admitiu que, junto com outro adolescente e usando um revólver de brinquedo, intimidaram e roubaram os objetos da vítima. Durante o interrogatório, uma segunda vítima de roubo, ocorrido na mesma região do bairro Jardim Alvorada, reconheceu o menor como um dos suspeitos de terem abordado ela, no dia 14 deste mês, e roubado a bolsa dela.

A vítima identificou o adolescente como a pessoa que, empunhando uma arma, teria roubado a bolsa mediante grave ameaça. O delegado da 3ª DP afirmou que o menor confessou a participação nos atos infracionais análogos ao crime de roubo, sendo responsável por segurar a arma de brinquedo para subtrair os objetos das vítimas.

O adolescente foi apreendido e responderá na Vara da Infância e Juventude pelo ato infracional de roubo mediante grave ameaça. Os outros suspeitos permanecem sob investigação da Polícia Civil para serem responsabilizados pelos crimes praticados.