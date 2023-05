Adolescente é apreendido por descumprir medida protetiva contra a própria mãe

A equipe do Programa Mulher Segura (Promuse) do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante fiscalização de cumprimento de medidas protetivas de urgência, foi até uma residência, no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas. Ao conversar com a moradora, que é vítima de violência doméstica, constatou-se o descumprimento de decisão judicial por parte do próprio filho adolescente, de 17 anos.

O menor a teria agredido e, por isso, é proibido judicialmente de se aproximar e de fazer contato. No entanto, quando os policiais chegaram, o garoto estava na casa.

Ele foi apreendido e levado para a Delegacia de Atendimento a Mulher (Dam).