Adolescente é atropelado por caminhão e está internado na UTI em Três Lagoas

Um adolescente foi atropelado por um caminhão, na tarde de terça-feira (12), na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas. Ele foi e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave, e levado para o Hospital Auxiliadora, onde permanece internado na Unidade de Terapía Intensiva (UTI) e sem identificação. Isso porque o menor não portava documento e não houve busca familiar na unidade médica. De acordo com o hospital, o adolescente aparenta ter entre 14 e 16 anos.

A vítima estava em uma bicicleta e seguia no sentido Ginásio de Esportes "Cacilda Acre Rocha" para o bairro. Segundo informações do boletim de ocorrência, o menor teria tentado ultrapassar um veículo quando colidiu em um caminhão, que fazia o mesmo trajeto. Neste momento, o adolescente caiu na pista e acabou atropelado pelas rodas do caminhão.

O Samu foi ao local e a USA (Unidade de Suporte Avançado) precisou levar a vítima às pressas para o Hospital Auxiliadora por apresentar graves lesões causadas pelo acidente. O adolescente estava em uma bicicleta e não foi encontrado nenhum dado que pudesse auxiliar na identificação.

O motorista do caminhão foi localizado pelos policiais militares do trânsito minutos depois, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebia atendimento médico. O condutor ficou em estado de choque após o atropelamento. O condutor relatou aos policiais o que teria ocorrido e as informações constam no boletim de ocorrência.

A equipe de reportagem tentou contato com o Hospital Auxiliadora para saber o estado de saúde da vítima, mas até o momento não foi possível obter detalhes do atual quadro. O Samu foi procurado pela reportagem e a coordenadoria informou que a equipe de Suporte Avançado fez o socorro da vítima e o transporte imediato ao hospital. Disse também que a vítima não foi identificada por não estar portando documentos ou qualquer outro equipamento eletrônico, como celular que pudesse auxiliar na identificação.