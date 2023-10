Adolescente é flagrada dirigindo após sair de boca-de-fumo com o pai

A Força Tática realizou a detenção de um homem de 37 anos, por posse de drogas para o consumo pessoal, corrupção de menores e por dar a direção do carro a sua filha, uma menor de idade, após saírem de uma boca-de-fumo na manhã desta sexta-feira (27), e serem abordados pela Polícia Militar, na avenida Custódio Andrews, no bairro Jardim Flamboyant, em Três Lagoas.



A Força Tática da Polícia Militar, realizava rondas pela região do SESI, quando foi flagrado um homem fumando um cigarro de maconha, no banco de passageiro de uma pick-up, Hillux. Foi realizada a abordagem da pick-up e os militares se depararam com uma adolescente, na direção do veículo.



O homem de 37 anos, relatou aos policiais militares da Força Tática, que teria ido a uma boca-de-fumo, comprar maconha e por estar na companhia da filha, permitiu a mesma a dirigir a caminhonete, enquanto ele fazia o uso do entorpecente.

Foi dada voz de prisão ao homem por posse de drogas para o consumo pessoal, corrupção de menores e permitir a direção de veículo automotor para pessoa não habilitada , foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Polícia Civil, onde foi autuado e liberado para responder em liberdade. O veículo foi levado para o pátio do Detran-MS.