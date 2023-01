Adolescente é apreendido com arma de fogo e motocicleta furtada no bairro Novo Oeste

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada em posse de uma adolescente, no condomínio Ema, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do pelotão de trânsito, do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), recebeu a denuncia de que no local estava uma motocicleta em posse de um jovem, e o mesmo estava armado.

No local os policiai encontraram o veículo coberta por uma rede, e sem placas.

Com a presença da Polícia Militar, o autor tentou fugir entre os blocos do condomínio sendo contido pelos policiais. Ao ser questionado sobre a motocicleta, o jovem relatou que não seria o autor do furto , mas que tinha ficado com a posse do veículo.

Ao ser detido pela equipe policial, a mãe do adolescente compareceu no local, e insatisfeita com atitude do filho, desferiu golpes de socos contra o mesmo, mas foi contida pelos policiais.

O adolescente infrator foi apresentado à 3ª Delegacia de Polícia Civil sem lesões junto a motocicleta, ficando à disposição da autoridade policial.