Adolescente leva tiro no rosto em aglomeração de jovens no Jardim dos Ypes

Uma adolescente de 17 anos, foi levada por amigos até o Hospital Auxiliadora, após levar um tiro no rosto na madrugada deste domingo (5), durante um “rolezinho”, com amigos no bairro Jardim dos Ypes, em Três Lagoas.



No início desta madrugada, a Polícia Militar foi chamada ao hospital, após uma jovem dar entrada com um ferimento de arma de fogo. No local, foi feito contato com o namorado da vítima, que contou aos militares que ele, a namorada e um grupo de amigos, teriam organizado um evento informal denominado de “rolezinho” que consiste em um grupo de pessoas em motocicletas, que passam acelerando e fazendo som de disparos com os escapamentos.



Segundo o namorado da vítima e alguns amigos, que aguardavam do lado de fora do hospital. O grupo depois de um passeio, teriam se reunido no Jardim dos Ypes 5, onde passaram a empinar e acelerar as motos.

Em um determinado momento, um homem moreno em um carro Gol de cor branco, teria aparecido no local e disparado diversas vezes, descido do carro e tentado segurar alguns dos integrantes do “rolezinho”. Durante os disparos, a jovem de 17 anos, acabou alvejada no rosto e foi levada ao Hospital Auxiliadora, pelo namorado que pilotava a moto.

Para os militares, o médico relatou que a vítima não corre risco de morte, mas que o projétil, teria acertado a bochecha da vítima os estilhaços alojados no maxilar e que haveria a possibilidade da vítima, ser transferida para Campo Grande, onde teria mais estrutura para uma cirurgia.

Do lado de fora, um grupo de jovens, esperavam por notícias da adolescente, mas acabaram indo embora, após os militares perguntar, quem se ofereceria para ser testemunha e ajudar a Polícia Militar e Civil, na identificação do suspeito, restando apenas o namorado da adolescente e a mãe da vítima, que estava no trabalho e precisou sair as pressas, após ser informada do acontecido com a filha.



O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como disparo de arma de fogo em via pública, tentativa de homicídio e lesão corporal. O caso será investigado pelo NIR (Núcleo de Investigações Regional) da Polícia Civil, que compreende todo aparato da Polícia Civil.