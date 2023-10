Adolescente morre em acidente na circular da Lagoa

Um grave acidente de moto, tirou a vida de um dos ocupantes e deixou o outro passageiro da moto, em estado grave na madrugada desta quinta-feira (12), na rua Cristina Ursaia, bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.



Consta no boletim de ocorrência, que por volta das 04h da manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar, foram chamados ao local, onde duas pessoas em uma moto, estariam em estado grave, após perderem o controle da moto e colidirem contra um muro.



No local os militares do 5°Grupamento de Bombeiros Militares e socorristas do Samu, realizaram manobras para manter os sinais vitais das duas vítimas, que estariam em estado gravíssimo.

Após os primeiros socorros, as vítimas foram levadas às pressas ao Hospital Auxiliadora. Em conversa com a médica do Pronto Socorro do H.A., os militares foram informados que uma das vítimas teria ido à óbito, e o segundo socorrido levado para à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e por estar em estado grave, não teria condições de conversar e explicar aos militares, o que teria acontecido.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como morte à esclarecer e será investigado, pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Após algumas horas, os pais de um adolescente foram até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o corpo da vítima fatal foi reconhecida como Samuel Caleb Teixeira, 17 anos. O caso será investigado pela Polícia Civil.