Cachorros impedem assalto à casa por adolescente que usava arma de brinquedo

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido, na tarde de quarta-feira (3), ao tentar furtar uma residência na rua Paranaíba, Jardim Primaveril, em Três Lagoas. A ação do suspeito foi frustrada após ser encurralado por cachorros da propriedade e depois contido por moradores, que em seguida acionaram a Polícia Militar, por volta das 15h.

O dono da residência informou que estava no trabalho quando foi avisado por parentes que sua casa estava sendo invadida. Imediatamente, ele foi para casa com alguns colegas de trabalho, e ao chegaram no local, se depararam com o adolescente acuado contra o muro e cercado por cachorros, e imobilizado até a chegada da Polícia Militar.

Ao chegar no local, a polícia identificou os moradores segurando o suspeito, que estava com um corte na cabeça. Em depoimento aos militares, o menor relatou que tentou furtar a propriedade junto com um colega, mas a presença dos cães os impediu. Na tentativa de escapar, ao pular o muro, o jovem se machucou e acabou ficando sozinho no local, pois seu comparsa conseguiu fugir.

De acordo com os militares, o adolescente usava uma arma de brinquedo. O adolescente e a arma de brinquedo foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O menor foi autuado pelo ato infracional de tentativa de furto e, posteriormente, liberado.

