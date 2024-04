Adolescentes falam da expectativa para o primeiro voto

Mais de três mil novos eleitores adolescentes estão aptos para votar nas eleições deste em Mato Grosso do Sul, e claro, eles têm expectativas para cumprir seu papel na democracia brasileira.

Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 3.2 % no eleitorado entre 2020 e 2024, em 2020, o número era de 1.932.293, e subiu para mais de 1.995.467, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral.

No estado, a quantidade de eleitores, com idades entre 16 e 17 anos, também cresceu, na eleição de 2020, o número de adolescentes que votaram pela primeira vez era de 12.414, e neste ano, até o mês de março, chega a 15.067.

A capital Campo Grande é a cidade com maior número eleitores que tiraram a primeira via do documento: 2.421 adolescentes, a segunda cidade do ranking é Dourados, com 950, e em seguida está Três Lagoas, com 502 novos eleitores aptos a votar.

É possível tirar o título a partir dos 15 anos de idade. O voto só pode ser exercido se a pessoa tiver 16 anos completos, mas a obrigatoriedade se torna a partir dos 18 anos de idade. O prazo para cadastro do título encerra no dia 8 de maio.

O primeiro voto é um momento marcante para qualquer pessoa, é o princípio básico da democracia. Para os jovens eleitores é quando eles assumem a responsabilidade de colaborar com os rumos do país e da comunidade onde vivem.

A estudante, Emanuelly Lauane, de 17 anos, vai votar pela primeira vez nas eleições deste ano, e mesmo tão nova, ela já tem a consciência do que significa participar da eleição.

“O voto é uma tomada de decisão do que eu quero e penso sobre um futuro melhor, tanto para mim, quanto para pessoas a minha volta, como na minha cidade, pessoas que estão lutando todos os dias para ter um futuro digno e merecedor”, expressou a estudante Emanuelly”

O Leornado da Silva, de 17 anos, também vai as urnas pela primeira vez, ele conta que além da obrigação, o ato de votar é fundamental para qualquer pessoa. “Esse ano estou me preparando, já vou começar a votar. Vou deixar tudo organizado para poder estar votando”, contou.

E para que o número de eleitores cresça ainda mais, principalmente, de adolescentes, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais promovem campanhas de conscientização para que os jovens possam exercer o direito ao voto, como ressaltou a chefe do 9º Cartório Eleitoral de Três Lagoas, Vanessa Barroso.

“A participação dos jovens nas eleições é estimulada, para que essa parte da população também esteja no processo democrático. A partir do momento que tira o título, ele vai participar mais ativamente dos processos decisórios da cidade”, ressaltou Vanessa Barroso.

Para tirar o título de eleitor, o adolescente pode se dirigir a uma unidade do cartório eleitoral do município onde mora. É preciso levar os documentos básicos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.

As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro, com segundo turno marcado para 27 de outubro. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de cada município.

De acordo com dados preliminares da Justiça Eleitoral, Três Lagoas possui atualmente 92,3 mil eleitores. E a capital Campo grande ultrapassa 642 mil.

