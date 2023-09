Adolescentes são apreendidas fumando maconha em frente à Escola Estadual Dom Aquino

Duas adolescentes, ambas de 15 anos, foram flagradas fumando um cigarro de maconha, próximo à Escola Estadual Dom Aquino, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Ronda Escolar do 2°Batalhão de Polícia Militar, em fiscalização nas proximidades da escola visualizou as duas menores fumando o cigarro e ao se aproximar as meninas desfizeram do cigarro que continha a droga.

Os policiais encaminharam as duas adolescentes para o interior da escola na presença da inspetora onde a mochila foi vistoriada, onde foram encontrados uma porção de maconha.

Diante dos fatos as duas adolescentes foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil.