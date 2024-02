Adolescentes vandalizam decoração de comércio no Centro de Três Lagoas

Um grupo de adolescentes foram flagrados, na avenida Filinto Müller, vandalizando a decoração de um estabelecimento comercial, na noite de quinta-feira (15), por câmeras de segurança do local. Os enfeites haviam sido preparados no final do dia para um evento que seria realizado na manhã desta sexta-feira (16).

As imagens mostram os adolescentes passando pela avenida, no sentido Sul, em várias bicicletas. Ao avistarem a fachada da loja com decoração de balões, o grupo retorna e começa a destruir os enfeites.

Continue Lendo...

Após o ato de vandalismo, o grupo é visto seguindo em direção à avenida Clodoaldo Garcia, levando os balões enquanto sorriem. Depois das imagens das câmeras de segurança serem divulgadas nas redes sociais, os pais dos adolescentes entraram em contato com os proprietários do estabelecimento comercial, se comprometendo a arcar com os prejuízos causados.

Os proprietários da loja receberam rapidamente o apoio dos seguidores nas redes sociais, que demonstraram solidariedade aos empresários e repúdio ao comportamento dos adolescentes. O caso não foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, uma vez que os pais se comprometeram a comparecer no local para dialogar com as vítimas e reparar os danos causados pelos adolescentes.