Aeroporto de Três Lagoas registra voos com capacidade máxima de passageiros

Os voos com destino ao aeroporto de Três Lagoas e do município para Campinas, com conexão para outras localidades, têm atingido sempre 100% de sua capacidade.

A companhia Aérea Azul opera com uma aeronave modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros. Os voos quase sempre estão com 100% de sua capacidade.

Neste mês de janeiro, período de férias, muitas pessoas aproveitam para viajar, e o aeroporto Plínio Alarcon em Três Lagoas registra movimentação intensa nos dias de voos.

Confira abaixo a reportagem: