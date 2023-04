Aeroporto municipal deve receber equipamentos e ter voos noturnos

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), se reuniu nesta quinta-feira (30), com representantes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, para discutir investimentos para o Aeroporto Plinio Alarcon, em Três Lagoas. Segundo o prefeito, os investimentos devem acontecer em breve e podem resultar na ampliação de voos, inclusive à noite e com novos horários regulares. Uma equipe técnica da Infraero fará uma vistoria no aeroporto para definir os equipamentos que devem ser instalados no aeroporto. A prefeitura não informou quais são e disse que, apenas a Infraero é que definirá.

Também participaram da reunião os vereadores, Cassiano Maia, presidente da Câmara Municipal, e Wagner Tenório, o Silverado. Eles se reuniram com o gerente comercial da empresa, Erivaldo de Almeida Cruz e o gerente de marketing, Luís Graciliano.

RESTRIÇÃO

Segundo a companhia Aérea Azul, ela não opera no aeroporto de Três Lagoas com voos comerciais noturnos devido à falta de instrumentos de auxílio à navegação como procedimentos IFR-IMC. Segundo a companhia, restringe a inclusão de novos voos ofertados pela empresa à cidade.

Para implementar voos noturnos, bem como ter operação de aeronaves com maior capacidade de passageiros, o aeroporto de Três Lagoas precisa se adequar. Para operar voos noturnos é necessário um amplo estudo da área do aeroporto que, ao invés de referências visuais, o piloto se baseia nos computadores de bordo da própria aeronave, que vão muito além de uma bússola ou altímetro. São instrumentos que “conversam” com outros receptores/emissores localizados no solo ou em satélites e orientam as aeronaves no ar, como no caso do voo em piloto automático ou da orientação espacial.

Além de voo noturno, a operação por instrumento é importante para evitar o cancelamento de voos e mudanças na rota, devido questões climáticas como nebulosidade, chuva e nuvens baixas. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Thomé, desde a semana passada o aeroporto passou a operar com voos por instrumentos, mas até mil pés. No entanto, algumas companhias exigem instrumentos que possibilitem 1,5 mil pés de altitude.

Thomé informou que a prefeitura contratou uma empresa para fazer um amplo estudo sobre o aeroporto em relação a pista, pátio, entre outras situações.

CAPACIDADE

Atualmente, a Azul opera em Três Lagoas com uma aeronave modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros. Para receber aeronave com capacidade maior, o aeroporto também precisa de adequação. É preciso remover os obstáculos que estão no eixo da pista de pouso e decolagem, como os antigos hangares.

A prefeitura prevê ainda outras melhorias para o aeroporto, como a construção de um estacionamento em frente ao saguão. Além disso, vai publicar edital para a concessão de espaços públicos no local para a instalação de uma lanchonete, máquina de venda de lanches e locadora de veículos.