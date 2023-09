Agências bancárias e Correios voltam ao expediente normal nesta sexta-feira

Após o feriado de 7 de Setembro, muitas instituições retomam o atendimento normalmente, nesta sexta-feira (8), em Três Lagoas.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências abrem normalmente para atendimento ao público. No sábado (9) e no domingo (10), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

Os Correios também voltam ao expediente, nesta sexta-feira, a partir das 8h30 e o atendimento segue até às 17h. O comércio varejista abre as portas às 8h e o atendimento se estende até às 18h.

Repartição públicas

Na quinta (7) e sexta-feira (8), os órgãos públicos de todas as esferas suspenderam o atendimento ao público, devido ao decreto de ponto facultativo. Os órgãos públicos só retomam o expediente na segunda-feira (11).

A Casa do Trabalhador também estará fechada nesta sexta-feira.

O decreto não se aplica aos serviços considerados essenciais como: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segurança pública, entre outros.