Agências dos Correios realizam mutirão para renegociar dívidas em Três Lagoas

Limpar o nome no Serasa oferece uma oportunidade para restaurar a credibilidade de quem está inadimplente. Durante todo o ano, as agências dos Correios promovem o serviço de renegociação de dívidas. Neste mês, a ação está sendo intensificada com novidades.

Desde 2020, os Correios oferecem o serviço de renegociação para aqueles que estão inadimplentes e com o nome irregular no mercado de crédito. Por um valor de R$ 4,20, os clientes podem fazer a renegociação em qualquer agência dos Correios, em todo o Brasil. Além disso, o serviço de consulta de acordos e impressão da segunda via dos boletos é disponibilizado pelo valor de R$ 3 para aqueles que necessitam.

Os interessados devem comparecer a uma das três agências dos Correios, em Três Lagoas, munidos de documento oficial, e solicitar a renegociação. O mutirão 'Limpa Nome', uma parceria entre os Correios e o Serasa, proporcionou a renegociação de dívidas para 231 três-lagoenses no ano passado. Nos dois primeiros meses de 2024, mais 33 pessoas procuraram as agências do município para regularizar a situação financeira.

A agência agora participa de uma ação do Ministério da Fazenda, juntando-se a mais de 700 empresas e concessionárias de água e energia, com o objetivo de combater a inadimplência.

O mutirão 'Limpa Nome' teve início nessa segunda-feira (4) e se estenderá até 28 de março. Este projeto visa auxiliar aqueles que estão inadimplentes, oferecendo descontos de até 96% através do programa "Desenrola Brasil".

Dados do Serasa indicam que Mato Grosso do Sul possui uma média de 49% da população endividada, totalizando mais de 1 milhão de pessoas no estado. Em Três Lagoas, esse número chega a 500 pessoas atualmente, com uma dívida acumulada que ultrapassa os R$ 649 mil.

O número de inadimplentes está próximo do total do ano passado, quando 550 pessoas se encontravam nessa situação, porém, o valor acumulado este ano é maior, chegando a cerca de R$ 438 mil.

Esses dados foram levantados pela Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Mesmo após o mutirão, as agências dos Correios continuarão oferecendo este serviço durante o ano, com horário de funcionamento das 9h às 17h.

