Agentes de endemias reforçam monitoramento contra a dengue no Centro de Três Lagoas

A área Central de Três Lagoas tem sido motivo de preocupação para as autoridades de Saúde e comerciantes devido ao índice alarmante de infestação pelo mosquito da dengue, conforme levantamento realizado pelo setor de endemias.

No Brasil, o combate à doença tem se tornado um desafio. Três estados e o Distrito Federal já declararam situação de emergência devido ao elevado número de casos da dengue.

Em Três Lagoas, o foco está sendo na prevenção contra o risco de surto. O último levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) destacou que a região do centro comercial possui a maior quantidade de focos do mosquito.

O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, ressalta que a constante adaptação do Aedes aegypti facilita sua proliferação. Atualmente, qualquer acúmulo de água parada, seja limpa ou suja, pode se transformar em criadouro para a espécie. Além dos locais comuns, como calhas, garrafas e pneus, outros recipientes como climatizadores, umidificadores, baldes e caixas d'água destampadas, bem como piscinas inativas sem tratamento de cloro, também têm sido identificados como responsáveis pelo aumento no número de focos.

A Prefeitura de Três Lagoas está organizando materiais educativos para serem repassados aos comerciantes e funcionários, com o objetivo de ensiná-los a identificar e eliminar potenciais criadouros do mosquito, de acordo com o coordenador.

Também serão realizadas blitz educativas e outras visitas nos comércios para o monitoramento da situação. Ainda não há uma data definida para o início das ações, mas o setor de endemias afirma que elas devem começar após o final do carnaval.

Confira a reportagem abaixo: