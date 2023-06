Agentes de endemias vão aplicar inseticida em quintais de residências

O Setor de Endemias começa nesta segunda-feira (19), em Três Lagoas, a pulverizar alguns bairros. Os agentes vão utilizar a ferramenta conhecida como “bomba costal” aplicando o inseticida nos quintais das casas, com o objetivo de combater a proliferação do mosquito Aedes aegipty, transmissor da dengue, chikunguya e zika vírus.

De acordo com o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, o município recebeu 50 litros do inseticida da Secretaria Estadual de Saúde.

Confira a reportagem abaixo: