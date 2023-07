Agentes de saúde e de combate a endemias recebem kits

Com intuito de fortalecer a atenção básica aos três-lagoenses e as ações de vigilância em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) entregou kits do “Programa Saúde com Agente” aos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Foram entregues 182 kits compostos por bolsa em lona personalizada, chapéu safari e colete, desse total, 54 destinados aos agentes de endemias e 128 para agentes de saúde.

Eles também receberam aparelho digital automático de pulso, termômetro digital, oxímetro de pulso e aparelho para medir glicemia. Com a qualificação os ACS passam ser habilitados a utilizar estes itens nas visitas às residências que atendem nas Unidades de Saúde da Família (USF), onde atuam, podendo identificar e encaminhar o munícipe para consultas quando necessário ou em caso de urgência. Em relação aos ACE eles receberam capacitação completa de primeiros socorros.

A secretária da SMS, Elaine Furio, participou da entrega e parabenizou os servidores. “A entrega dos kits representa mais uma forma de incentivar e aprimorar o trabalho desses profissionais, tão importante no serviço de Atenção Primária”, cumprimentou Elaine.

O programa é reconhecido como um dos maiores em formação técnica na área da saúde, por meio da modalidade a distância, com carga horária de 1.275 horas e duração mínima de 10 meses.

Andreia Lima, diretora de Saúde Coletiva da SMS, destacou o empenho e dedicação dos servidores que participaram da capacitação. “Todos que estão aqui são vitoriosos, pois não desistiram no meio do caminho, e agora possuem esse material tão enriquecedor, que vai auxiliar a toda população de forma mais precisa”, ressaltou.

Atuando há mais de 12 anos como agente comunitária de saúde, Regina Marcia Ferreira dos Anjos, trabalha na USF Santo André, e comenta que o conteúdo aprendido foi enriquecedor e transformador. “Foi difícil, afinal, muitas de nós não estávamos acostumadas com aulas online, estudar em casa, deixar de fazer algo para estudar, mas foi enriquecedor. Me direcionou muito no que posso fazer no meu serviço, o material complementar é ótimo e vamos levar para a vida toda. Com certeza, vamos agora ser muito mais reconhecidos pelo nosso trabalho, do que éramos antes.”