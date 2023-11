Agepen impede visita de entrar com drogas no presídio feminino

A Agepen (Agencia de Administração Penal) divulgou nota à imprensa divulgando uma apreensão de 169 gramas de maconha, com uma pessoa que tentava visitar uma detenta no Presídio Feminino, em Três Lagoas.



O fato teria ocorrido no final de semana, durante a visita as detentas e uma familiar acabou flagrada ao passar no Scanner corporal, onde foi notado um corpo estranho no corpo da visitante.

Ao ser questionada e ter a imagem do corpo estranho apresentado, a visita teria confessado estar carregando 169 gramas de maconha e que essa droga seria entregue à uma presa.

Foi dada voz de prisão a visita que não teve a identidade revelada e a mesma foi levada até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.