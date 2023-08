Agosto começa com altas temperaturas e tempo seco em Três Lagoas

O mês dos ventos fortes, como é conhecido o mês de agosto começa com a previsão de tempo seco, temperaturas em elevação e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Mato Grosso do Sul enfrentará altas temperaturas, com rápida elevação à tarde e os valores podem ultrapassar os 35°C. Neste cenário, o tempo continua seco, baixos valores de umidade relativa do ar e muitos dias consecutivos sem chuvas, o ambiente atmosférico se torna propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Os ventos devem ficar entre 30 e 50km/h. Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 15°C, e a máxima pode ultrapassar os 30°C.