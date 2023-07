Agricultura familiar terá R$ 4 bilhões

Com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foi lançado oficialmente o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 para a região Centro-Oeste. Neste ano o valor do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é de R$ 71, 6 bilhões, montante 34% superior ao anunciado na safra passada, o maior da série histórica.

A estimativa, de acordo com os acessos na safra passada, é de que cerca de R$ 4 bilhões sejam contratados pelas agricultoras e os agricultores familiares da região Centro-Oeste. Uma das novidades do plano é a redução dos juros, que caem de 5% para 4% ao ano, para os produtores de alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos e outros. Já quem optar por práticas sustentáveis e focadas em alimentos saudáveis, como orgânicos e produtos da sociobiodiversidade, terá ainda mais incentivos, com juros de apenas 3% ao ano no custeio e 4% no investimento.

O ministro anunciou a extensão dos benefícios do Pronaf também para a região Centro-Oeste, seguindo o exemplo do sucesso do programa no nordeste, onde conta com o aval do fundo de desenvolvimento da Sudene. Além disso, o Plano Safra traz o Programa Mgaais Alimentos, que visa estimular a produção e a aquisição de máquinas e implementos agrícolas específicos para a agricultura familiar, buscando melhorar a qualidade de vida dos agricultores e aumentar a produtividade no campo.

Outras medidas incluem o aumento do fomento produtivo rural para agricultores em situação de pobreza e novas linhas de crédito destinadas às mulheres.