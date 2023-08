Agronegócio acompanha o uso dos maquinários recebidos pelas associações de produtores da agricultura

A equipe do Departamento de Agronegócio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) esteve nesta manhã de quarta-feira (2), no sítio do produtor Waldemar Gomes Neto, no Pontal do Faia, para acompanhar a utilização do trator com rotoencanteirador, recentemente recebido pela Agraer MS.

Neto mostrou as áreas recém-preparadas com auxílio do maquinário para o plantio de hortifrutis, ampliando a produção e cultivo de alimentos na propriedade.

O produtor, que também é presidente da Associação de Produtores Rurais Orgânicos do Pontal do Faia, expressou a felicidade de poder otimizar o tempo de trabalho e produção.

“Este equipamento praticamente caiu do céu, pois, teremos mais alimentos em menor tempo, já que a execução ideal de área para horta pode ser concluída em questão de horas. Se fosse no trabalho braçal, como era antes, levaríamos dias para começar a plantar nesse local”, explicou.

O secretário da pasta, Mauro De Grandi, expressou a satisfação de ver que as parcerias e políticas públicas em prol do agro tem dado certo. “A destinação destes maquinários é mérito deles, pois, nenhuma emenda ou projeto teria sucesso se não houvesse demanda e quem põe a mão na terra e garante o alimento na mesa da população. As associações de produtores da agricultura familiar de Três Lagoas demonstram há anos o quanto a parceria com a prefeitura municipal e órgãos ligados ao agro tem rendido frutos e alavancado nossos programas e ações”, disse.

Em sua propriedade, Neto produz de tudo um pouco, assim como demais produtores do Pontal do Faia. Além da horta, tem produção de maracujá, goiaba, venda de leite de vaca e criação de galinhas.

A diretora de agronegócio, Amanda Pivotto, refletiu que a atenção ao pequeno produtor rural continua. “Mesmo com a aquisição deste maquinário, nós seguimos com o atendimento técnico voltado para esses trabalhadores. Este é o compromisso da gestão do prefeito Angelo Guerreiro”, concluiu.

MAQUINÁRIOS

Os maquinários e equipamentos agrícolas destinados às associações da agricultura familiar de Três Lagoas são oriundos do convênio entre o Município e a AGRAER, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet e Zeca do PT.

A entrega aconteceu dia 12 de julho, no prédio da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, com a presença dos representantes das associações, representantes de órgãos ligados ao agro e diversas autoridades.

Foram entregues:

01 microtrator tipo tobata com carreta agrícola para a União Três-lagoense de Associações de moradores de Três Lagoas (UTAM);

01 trator com rotoencanteirador e carreta para o Assentamento Pontal do Faia

02 microtrator tipo tobata, sendo 01 para o Assentamento 20 de Março e 01 para o Assentamento Palmeira

01 ensiladeira estacionária para o Centro Rural de Arapuá