Agropecuária foi o setor que mais gerou empregos no município

Em fevereiro deste ano, a agropecuária foi o setor que mais contratou em Três Lagoas. Foram 323 contratações, contra 260 demissões- saldo de 63 novos postos de trabalho com carteira assinada no segundo mês do ano.

Agropecuária que, em janeiro, já havia registrado saldo positivo de 112 vagas, superou o setor de serviços que, no primeiro mês do ano, foi o que mais contratou. Em janeiro, o setor encerrou com saldo positivo de 314 vagas. Em fevereiro, apresentou queda e fechou com saldo negativo de 133 vagas.

De um modo geral, contabilizando todos os setores, em fevereiro, Três Lagoas encerrou com saldo negativo de emprego. Foram 2.245 demissões, contra 2.333 desligamentos, 88 vagas a menos.

O comércio de Três Lagoas que começou o ano com saldo negativo de empregos, reagiu e fechou fevereiro com 18 novos postos de trabalho. A indústria que tinha aberto 1258 novas vagas em janeiro, encerrou fevereiro com 17 vagas a menos. No acumulado de 2023, Três Lagoas segue com saldo positivo de 550 vagas.

Em fevereiro, Mato Grosso do Sul criou 5.688 empregos com carteira assinada. O destaque do Estado é Ribas do Rio Parado, que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o município que mais gerou empregos formais foi Ribas do Rio Pardo, com 2.717 vagas.