Água é essencial para sobrevivência e desenvolvimento dos seres vivos

Já tomou água hoje? Pois deveria. Afinal, não é novidade para ninguém que a água é um elemento primordial para a sobrevivência e desenvolvimento de todos os seres vivos, em qualquer fase de suas vidas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 22 de março como sendo o Dia Mundial da Água. Criada em 1992, o objetivo da data é ampliar a discussão sobre a importância de manter este recurso tão importante sempre disponível.

Segundo o nutricionista Lucas da Roza Corguinha, a água traz inúmeros benefícios para a saúde. Um deles está relacionado à termorregulação. “Através da transpiração conseguimos manter nosso corpo em uma temperatura adequada para que o nosso rendimento seja melhor”.

Além do suor, ele cita que a urina também é importante, pois é através dela que eliminamos toxinas presentes no organismo. Outra ação essencial da água está diretamente ligada ao bom funcionamento do intestino. “A hidratação é fundamental para evitar quadros de constipação, que são bem comuns hoje em dia”.

Para quem pratica atividades físicas regularmente, o consumo de água é ainda mais vital, ainda conforme Corguinha. “Ela é o principal componente do líquido sinovial, que fica entre as articulações e é responsável pela lubrificação e amortecimento delas. Com a ingestão adequada, percebemos que o desempenho nos exercícios é melhor por que as articulações estão bem hidratadas”.

O nutricionista diz também que hoje em dia é muito raro encontrar níveis severos de desidratação, mas eles podem acontecer. A falta de água no corpo causa dores de cabeça, perca do tônus muscular e da elasticidade da pele e isso ainda favorece o aparecimento de acnes.

Para saber o quanto de água é preciso beber durante o dia, Corguinha ensina como fazer o cálculo. “O ideal é que seja, pelo menos, 40 ml por quilo corporal. Então uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, terá que ingerir, 2,8 litros por dia. E não estamos falando de sucos e chás, é de água mesmo”.