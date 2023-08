Ainda há 124 vagas para o programa Bônus Moradia em Três Lagoas

Desde que foi lançado em julho pelo Governo do Estado, o Programa Bônus Moradia vem despertando o interesse dos sul-mato-grossenses que querem realizar o sonho da casa própria nos moldes de financiamento.

Em Três Lagoas, o Departamento de Habitação da Prefeitura de Três Lagoas continua prestando apoio ao programa, esclarecendo as dúvidas do cidadão e das construtoras interessadas em incluir seus empreendimentos ao Bônus Moradia.

De acordo com a diretora de Habitação de Três Lagoas, Rafaela Marques de Oliveira, “o setor já prestou atendimento para mais de 150 pessoas, esclarecendo como o programa está sendo executado no município e os caminhos que a Agência de Habitação Popular (Agehab) oferece para que o morador seja aprovado pelo programa”, explicou.

O Governo do Estado disponibilizou 150 cotas de subsídio para Três Lagoas, que ajudará o cidadão a dar entrada de até R$ 25 mil no financiamento da casa própria. Até o momento, 26 pessoas deram entrada no processo.

As condições para participar do projeto Bônus Moradia são:

Estar cadastrado no Banco de inscritos da AGEHAB/MS;

Ter renda familiar mínima de R$ 1.500,00 e máxima de R$ 6.500,00;

Não possuir casa própria;

Não ter sido beneficiado com casa em outro programa habitacional;

Ser aprovado na análise da Instituição Financeira.

Quem desejar esclarecer dúvidas ou precisar de ajuda para efetivar o cadastro, pode procurar o Departamento de Habitação, localizado na Rua Orestes Prata Tibery, número 457 – Centro, das 7h às 17h, sem intervalo de almoço.