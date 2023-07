AJE de Três Lagoas empossa nova diretoria e anuncia os "Melhores do Ano"

A Associação dos Jovens Empreendedores (AJE) de Três Lagoas tem o prazer de anunciar sua nova presidência e diretoria para a gestão 2023/25 e o “Prêmio Melhores do Ano 2023", que ocorrerá no dia 15 de julho. Este evento, reconhecido por celebrar a excelência empresarial e o sucesso dos empreendedores locais, promete ser uma noite memorável.

O "Melhores do Ano" – edição 2023 – é uma oportunidade única para destacar o talento, a inovação e as realizações dos empresários de Três Lagoas. Com categorias cuidadosamente selecionadas, a premiação reconhecerá os esforços e o impacto positivo das empresas e empreendedores em diferentes setores da economia local.

O evento será realizado no Buritis Eventos, a partir das 19h30, com jantar e open bar, além de contar com um show da banda Brasil 2000. Os convites custam R$ 150 e crianças com até 8 anos não pagam. O principal ponto de vendas é a secretaria da AJE (R. Wilson de Carvalho Viana, 519, Vila Nova – prédio da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas)

Executiva AJE/TL (gestão 2023/25):

Presidente - Francisco Medeiros da Silva Neto

Vice-Presidente - Fernando Lucas de Souza Jurado

Diretora Jurídica - Vandressa Matias Borges Gomes

Diretor de Marketing - Rogerio Granado Potinatti

Diretor Financeiro - Rômulo de Souza Tabox

Vice-Diretora Financeira - Erica Renata Soler Strongren

Diretor de Qualificação - Márcio Francisco Viegas Galeano

Diretora de Projetos - Anna Lú Teodoro Bernardes

Diretor Operacional - Laerte Augusti Junior

Confira a entrevista abaixo:

Suplente administrativo - Weliton Rezende de Moura

Suplente administrativo - Luís Fernando Soares

Suplente administrativo - Hélio Machado de Lima Junior

Conselho Fiscal - Sergio Augusti

Conselho Fiscal - Andriela de Paula Queiroz Aguirre

Conselho Fiscal - Pablo da Silva Marques

Suplente Conselho Fiscal - José Antônio Duarte Junior

Suplente Conselho Fiscal - Luiz Guilherme Barreto Queiroz

As categorias do "Prêmio Melhores do Ano" de 2023 são:

Empresa Inovadora: Esta categoria busca reconhecer empresas que se destacaram por suas soluções inovadoras e revolucionárias, impulsionando o progresso e a competitividade em seus respectivos setores.

Empresa AJISTA: Dividida em três ramos de atividade - comércio, serviços e alimentos e bebidas -, esta categoria premiará as empresas que demonstraram excelência e conquistaram o reconhecimento dos consumidores e da comunidade empresarial local.

Jovem Empresário: Esta categoria presta homenagem aos jovens empresários que se destacaram por sua visão empreendedora, liderança inspiradora e conquistas notáveis na gestão de seus negócios.

Empresário do Ano: O prêmio de Empresário do Ano será concedido àquele indivíduo que se destacou como líder e modelo de sucesso na comunidade empresarial de Três Lagoas. Essa pessoa demonstrou habilidades excepcionais de gestão, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico local.

A cerimônia do "Melhores do Ano" promete ser um evento repleto de surpresas e muita emoção, reunindo empresários, líderes de negócios, autoridades e membros da imprensa local. Além da premiação, os participantes terão a oportunidade de estabelecer contatos valiosos, fortalecer relacionamentos profissionais e compartilhar experiências inspiradoras.

A Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas (AJE) convida todos os empresários e membros da imprensa a participarem deste prestigioso evento e celebrarem juntos as conquistas excepcionais em nossa cidade.

Para mais informações sobre o evento "Melhores do Ano" e sobre a Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas (AJE/TL), entre em contato pelo telefone (67) 99114-2290.

Sobre a Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas (AJ/TL):

A AJE/TL é uma organização dedicada a promover o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento empresarial entre os jovens empreendedores de Três Lagoas. Fundada em 2015, a AJE/TL busca criar uma rede de apoio e oportunidades para seus membros, impulsionando o crescimento econômico, o networking e a prosperidade da comunidade empresarial local.