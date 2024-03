Além de escola e CEI, Novo PAC prevê unidades de saúde e ônibus para Três Lagoas

O governo federal divulgou na semana passada o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023, que compreendem os eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva. As 16 modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam R$ 23 bilhões em investimentos.

No total, foram selecionados 6.778 obras e equipamentos nos 26 estados e no Distrito Federal.

Para Mato Grosso do Sul, o Novo PAC prevê 159 obras. Três Lagoas foi contemplada com a construção de uma escola em tempo integral no bairro Montanini para 550 estudantes e um Centro de Educação Infantil (CEI), no Loteamento Portinari, com capacidade de atendimento de até 376 crianças em dois turnos (matutino e vespertino) ou 188 crianças em período integral. O município também será contemplado com um ônibus escolar.

O Novo PAC prevê ainda a construção de um Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS AD) e uma unidade de saúde.