BR-262 terá desvio para continuação das obras de macrodrenagem no bairro Chácara Imperial

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) informa que a partir desta sexta-feira (25), os motoristas que passarem pela BR-262, próximo à rotatória de saída para Campo Grande, vão precisar ficar atentos e transitar pelo desvio ao lado da pista principal para seguir viagem.

O desvio da rodovia foi necessário para dar prosseguimento à obra de macrodrenagem da região do bairro Chácara Imperial, que quando finalizada vai captar as águas das chuvas dos bairros Violetas 1 e 2, Vila Verde, Jardim Maristela, Jardim Esperança, Guaporé e um dos mais aguardados, o Vila Haro.

De acordo com o Portal de Obras da Prefeitura, dos R$ 33 milhões previstos para serem investidos por meio do Programa Avançar Cidades do Governo Federal, cerca de R$ 16 milhões já foram executados.