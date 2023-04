Alerta: cresce internação de crianças com gripe

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campo Grande (Cievs-CG) emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento de internações de crianças na faixa etária de 0 a 11 anos por conta da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O documento contém recomendações para os serviços de saúde, como divulgar o protocolo de tratamento da Influenza 2017 e intensificar a vacinação.

De acordo com o documento feito pela Cievs, houve um aumento de internações entre o período de 12 de fevereiro a 18 de março, chegando a 249 notificações de casos da SRAG em crianças até a faixa etária dos nove anos de idade.

Para a população em geral, o documento orienta a higienização das mãos com álcool 70% e o uso de máscara, em especial para a população com fatores de risco (imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades).

A Síndrome Respiratória Aguda Grave abrange casos de Síndrome Gripal que apresente dispneia; ou pressão no tórax; ou saturação de O2 menor que 95%.

Ainda conforme as indicações do documento, aqueles que forem identificados com a doença devem cumprir isolamento, afim de que haja o monitoramento de casos confirmados para vírus respiratórios.

Além de estimular a vacinação em massa, como o imunizante da gripe, completando o ciclo vacinal.