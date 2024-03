Alerta de onda de calor deverá permanecer até fim do Verão

O Verão 2024 tem castigado vários estados com temperaturas acima dos 35°C. Em Mato Grosso do Sul, inclusive, Três lagoas foi por quatro dias consecutivos a cidade mais quente do Brasil, onde os termômetros registraram 39,7°C com sensação de 43°C.

O calorão gera alguns problemas. Na semana passada, transformadores de energia pegaram fogo em pontes nos bairros Santo Dumont e Jardim dos Ipês. Outra dificuldade é para quem precisa sair em horários entre 10h e 16h, quando o calor é mais intenso.

Continue Lendo...

Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), Vinicius Sperling, esse fenômeno de extremo calor é devido a um sistema de alta pressão que não permite a formação de nuvens, impedindo a chegada de chuvas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com o passar dos dias, esse sistema de alta pressão atmosférica vai se transformando em uma massa de ar quente e seca, o que inibe a formação de nuvens e chuvas, ou seja, os raios solares atravessam essa massa de ar com mais facilidade, esquentando a superfície mais rápido”, explicou o meteorologista Vinicius.

Em Três Lagoas, deve ter novos recordes de temperaturas até o final do Verão. Uma alerta anunciada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mostra a situação em vermelho, o que significa calor severo nos próximos dias. A previsão do tempo indica ainda que o Outono, que normalmente tem frentes frias, será mais quente, neste ano.

Cuidados com saúde

Durante o período de altas temperaturas é importante manter alguns cuidados com a saúde e seguir algumas dicas como: beber bastante água, buscar estar em locais fresco com sombra e usar ventilador e ar-condicionado, tanto na região urbana quanto rural. Mantenha-se hidratado e evite a exposição prolongada ao sol entre 10h às 16h.

Cuidados nas escolas

Em Três Lagoas, escolas estaduais estão tomando algumas medidas para lidar com o calorão, como mudança de comportamento nas atividades físicas. Os professores também estão sendo mais flexíveis com os alunos liberando durante às aulas para que eles possam abastecer suas garrafas com água e se hidratarem.

Confira na reportagem abaixo: