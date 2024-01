Alerta para consumo de energia no Verão

Com a chegada do verão, estação mais quente do ano, as altas temperaturas elevam consideravelmente o consumo de energia elétrica. O hábito de consumo, diretamente vinculado ao valor da conta, é influenciado por práticas como a abertura frequente da geladeira e o aumento no uso de lâmpadas.

É importante que os consumidores estejam atentos para não sentirem os impactos desse aumento na fatura de energia. Durante esta estação, o uso intensivo de aparelhos de refrigeração, como geladeiras e condicionadores de ar, é justificado pela necessidade de amenizar o calor.

Para evitar surpresas no momento de pagar a conta no final do mês, alguns cuidados são essenciais. É possível manter o controle do consumo sem abrir mão do uso diário de eletrodomésticos, desde que sejam adotadas práticas conscientes e eficientes.

Confira:

Sempre que o ar condicionado for utilizado, é recomendando manter as portas e janelas fechadas, além de selecionar a temperatura entre 23°C e 25°C para exigir menos do equipamento.

Para as lâmpadas, o ideal é utilizar os modelos em LED, que podem ser 40% mais econômicas. E, também, sempre priorizar utilizar a iluminação natural do ambiente.

Nas geladeiras, é recomendando evitar guardar alimentos quentes e conferir a vedação da borracha da porta do equipamento.

