Alerta para golpe envolvendo a Vigilância Sanitária de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alerta à população sobre um golpe que tem utilizado o nome da Vigilância Sanitária para aplicar fraudes em estabelecimentos da cidade.

O golpe consiste em uma pessoa se passando por um fiscal da Vigilância Sanitária, entrando em contato telefônico com farmácias. Durante a ligação, os golpistas alegam que houve denúncias de falta de álcool em gel para clientes nesses estabelecimentos. Para supostamente “dar baixa” na denúncia, eles solicitam que seja confirmado um código enviado via celular da farmácia. No entanto, este código tem o propósito de redefinir senhas de redes sociais e bancárias.

A SMS esclarece que não realiza nenhum tipo de protocolo semelhante durante as fiscalizações e nunca entra em contato com os estabelecimentos por meio de mensagens ou ligações para confirmar informações. A população e os comerciantes são orientados a ficarem atentos a essa prática fraudulenta e a não compartilharem códigos e nem informações pessoais com desconhecidos.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas