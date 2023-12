Alexandro o "Zoio", é morto a tiros no Jardim Dourados

Alexandro da Cruz Farias, 35 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (14), na rua Dr Amílcar Congro Bastos, Jardim Dourados, região norte de Três Lagoas.



Alexandro da Cruz Farias conhecido como “zoio”, estaria em frente da residência quando um homem usando uma toca, chegou e disparou por várias vezes, “zoio” foi alvejado no peito por diversos tiros e caiu na calçada gravemente ferido, indo a óbito em seguida.

Continue Lendo...



Para a Polícia Militar ainda bastante abalada, a viúva relatou que teria ouvido os disparos e saído para fora e visto o algoz atirando contra seu esposo. Segundo a mulher, ela ainda teria tentado se jogar sobre Alexandro para salva-lo, mas o atirador teria apontado o revólver para ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Ainda segundo a esposa de Alexandro da Cruz Farias, durante essa tentativa de impedir a execução do esposo, teria conseguido arrancar a toca do atirador e visto o rosto do mesmo, que seria um homem moreno com os cabelos liso e arrepiado. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também esteve no local, mas apenas a confirmação do óbito pode ser feita.



Alexandro, o zoio, tinha diversas passagens pela polícia por crimes como receptação, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio. O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil e pelo SIG (Setor de Investigações Gerais).