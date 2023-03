Alfabetização de crianças é tema de encontro em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (9), foi realizado em Três Lagoas, o Encontro de Professores e Coordenadores Formadores do Programa MS Alfabetiza– Todos Pela Alfabetização da Criança. O evento foi promovido pela Associação Integra Costa Leste, eixo de Educação, em parceria com o Sebrae e a Secretaria Estadual de Educação.

O evento contou com a presença de representantes de 11 municípios da Costa Leste. Implantado no ano de 2022, o Programa MS Alfabetiza, tem como objetivo estabelecer condições necessárias para que os estudantes matriculados nas redes públicas de Mato Grosso do Sul adquiram o domínio das competências de leitura e escrita adequados à sua idade e ao seu nível de escolarização.

Segundo a professora Terezinha Bazé, que faz parte da Associação Integra Costa Leste, a região foi a primeira a se organizar para trabalhar com esse tema. Ela destaca ainda a importância e comprometimento do governo do Estado neste programa, já que a alfabetização de crianças seria de competência dos municípios. “O Estado deu essa contribuição muito importante nesse processo”, destaca.

Ainda segundo Bazé, a área educacional na região da Costa Leste tem tido resultados positivos com as ações da Associação Integra Costa Leste, eixo de Educação. Ela destaca que municípios maiores como Três Lagoas, por exemplo, têm ajudado as cidades menores a responder as demandas nacionais na área da educação.

A Associação Integra Costa Leste foi criada a partir dos trabalhos do projeto Lider (Liderança Para o Desenvolvimento Regional) Costa Leste, lançado pelo SEBRAE, em fevereiro de 2017. O programa visa estimular o desenvolvimento econômico e sustentável, mantendo a convergência entre políticas públicas municipais, estaduais e nacionais, voltadas ao empreendedorismo.

Durante as reuniões do programa líder foram identificados eixos de evolução econômica na região com a participação de líderes da iniciativa privada, de entidades não lucrativas e autoridades de 11 municípios da Costa Leste. Um dos eixos que tem se destacado dentro do programa, é o da educação, que tem apresentado diagnósticos e soluções para melhorar essa área.