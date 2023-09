Alfabetização de crianças, idosos, pretos e pardos ainda são desafio no Brasil

Dados recentes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a partir das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) dos anos de 2019 e 2021, relevam que houve uma queda no desempenho da alfabetização, mostrando que, em 2019, 54% das crianças avaliadas foram consideradas alfabetizadas. Entretendo, em 2021, o percentual caiu para 49,4%. Porém, para especialistas consideram que o Brasil ainda precisa avançar mais para que as crianças consigam apresentar desempenho satisfatório na leitura.

Segundo dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais recuou de 6,1% em 2019 para 5,6% em 2022, uma redução de pouco mais de 490 mil analfabetos no país, chegando a menor taxa da série, iniciada em 2016. No total, eram 9,6 milhões de pessoas que não sabiam ler e escrever, sendo que 55,3% (5,3 milhões) delas viviam no Nordeste e 54,2% (5,2 milhões) tinham 60 anos ou mais.

De acordo com as pesquisas, o analfabetismo caiu, mas o número continua alto entre idosos, pretos e pardos e no Nordeste. Essa é a primeira divulgação do módulo após a pandemia. Devido à redução na taxa de aproveitamento da amostra, causada pela mudança na forma de coleta implementada emergencialmente durante o período de distanciamento social, a divulgação do suplemento foi suspensa em 2020 e 2021, retornando agora com os resultados para 2022.

Continue Lendo...

Conforme explicado pelo Saeb, são consideradas alfabetizadas as crianças que conseguem atingir a nota mínima de 743, o que as tornam aptas para ler palavras, frases e pequenos textos; localizar informações na superfície textual; escrever ortograficamente palavras com regularidades diretas entre fonemas e letras e escrever textos que circulam na vida cotidiana, ainda que com desvios ortográficos e de segmentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Dia Mundial da Alfabetização é comemorado no dia 8 de setembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 1967, com o objetivo de promover a discussão sobre a importância da alfabetização, principalmente em países que ainda têm índices consideráveis de analfabetismo.

A Escola Municipal Professora Maria de Lurdes Lopes ficou em 1º lugar da Costa Leste e em 15º lugar entre todas as escolas de Mato Grosso do Sul, que participaram do Programa ‘MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança’, uma ação do Governo do Estado, que auxilia os municípios do estado na alfabetização das crianças da rede pública de ensino. Com essa colocação, que se refere a uma avaliação feita com os 75 alunos que estudaram nos quatros segundos anos em 2022, a unidade da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas vai receber R$ 80 mil.

Fonte: Agência Brasil/IBGE